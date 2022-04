Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Junger Mann wird sexuell belästigt.

Lippe (ots)

Mittwochnachmittag (20. April 2022) saß ein 22-jähriger Mann auf einer Parkbank im Schlosspark an der Schloßstraße. Gegen 14:20 Uhr setzte sich ein Passant zu ihm und begann ein freundliches Gespräch. Dann jedoch lenkte der bislang Unbekannte das Thema in eine sexuelle Richtung und fasste den 22-Jährigen an den Oberschenkel und in den Schritt. Geschockt verließ der 22-Jährige den Schlosspark und erstattete Anzeige. Die polizeiliche Fahndung nach dem Täter blieb bislang erfolglos. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: zwischen 50 - 60 Jahre alt, ca. 165 - 170 cm groß, graue Haare und grauer, kurzer und stoppeliger Bart. Der Täter sprach gebrochenes Deutsch und sei möglicherweise türkischer Herkunft. Bekleidet war er mit einer hellblauen Jacke, grauer Jogginghose, weißen Schuhen, hellblauer Mütze, weißer FFP2-Maske und dunkelblauer Sonnenbrille. Er hatte eine schwarze Umhängetasche dabei. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, melden sich bitte unter 05231/6090 beim Kriminalkommissariat 1.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell