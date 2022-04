Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Firmenfahrzeuge aufgebrochen - Werkzeuge entwendet.

Lippe (ots)

Am Dienstag wurden der Polizei zwei Aufbrüche von Firmenfahrzeugen gemeldet. In beiden Fällen hatten es die Täter auf Werkzeug abgesehen. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Zwischen Gründonnerstag und Dienstag (14. - 19. April 2022) verschafften sich die Täter Zugang zu dem Grundstück einer Firma für Elektrotechnik an der Hauptstraße. Dort schlugen sie ein Dreiecksfenster ein und gelangten so in den roten Peugeot "Partner". Sie stahlen Werkzeug der Marke "Hilti" im Wert von über 2.500 Euro. In der Nacht von Ostermontag auf Dienstag (18. - 19. April 2022) bauten die Diebe das Glas eines Dreiecksfensters aus einem Mercedes Sprinter, der in der Fliederstraße abgestellt war. Anschließend schlugen sie ein Glas der Hecktür ein, um an das Werkzeug zu gelangen. In diesem Fall fielen den Tätern ein Abgasmessgerät sowie weitere Werkzeuge im Wert von etwa 2.500 Euro in die Hände. Ihre Hinweise zu beiden Taten nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

