POL-LIP: Detmold. Einbrecher scheitern an Tür.

Lippe (ots)

An einer gut gesicherten Tür scheiterten Einbrecher, die in der Nacht von Montag auf Dienstag (18.-19. April 2022) versuchten, in das Lager eines Baumarktes in der Klingenbergstraße einzudringen. Die Täter hebelten vergeblich an der Tür und richteten dabei Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231/6090.

