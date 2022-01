Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Streit am ZOB eskaliert - Bundespolizisten trennen Kontrahenten

Hagen (ots)

Am Freitagnachmittag (21. Januar) schritten Bundespolizisten am Hagener Hauptbahnhof ein, als eine verbale Auseinandersetzung zweier Männer eskalierte. Einer der Männer klagte über Schmerzen im Knie und an der Hand und wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 14:45 Uhr wurden eingesetzte Beamte auf eine körperliche Auseinandersetzung am Zentralen Omnibusbahnhof des Hauptbahnhofs Hagen aufmerksam. Vor Ort stellten die Bundespolizisten zwei Männer fest, wovon einer am Boden lag und der andere über diesen gebeugt war. Die Einsatzkräfte trennten die Männer sofort. Der 44-Jährige war dermaßen aggressiv und attackierte den Geschädigten immer wieder verbal, so dass die Polizisten den italienischen Staatsbürger mit zur Wache nahmen.

Bei einer Durchsuchung wurde bei dem 44-Jährigen ein Einhandmesser im Rucksack aufgefunden. Dieses stellten die Beamten sicher.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Der Hagener wollte sich zu dem Vorfall nicht äußern.

Der 53-jährige Geschädigte klagte über Schmerzen in der Hand und im rechten Knie sowie über Kopfschmerzen. Ein Rettungswagen wurde verständigt, welcher ihn anschließend in ein Krankenhaus verbrachte. Ein ebenfalls freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Deutsche mit 1,6 Promille ebenfalls alkoholisiert war.

Der Hagener gab an, dass die beiden sich flüchtig kennen würden und es bei einem zufälligen Treffen am ZOB zu einer verbalen Streitigkeit gekommen sei. Der 53-Jährige wollte den Streit beenden und habe sich von dem 44-Jährigen abgewandt. Daraufhin habe der Mann ihn von hinten zu Boden gerissen. Dann soll er mit dem beschuhten Fuß auf seine Hand und gegen das Knie getreten haben. Durch die Abwehrhandlungen des Deutschen kam der 44-Jährige zu Fall und landete mit dem gesamten Körpergewicht auf den am Boden Liegenden. Durch den Aufprall sei er mit dem Kopf auf die Pflastersteine geschlagen.

Die Bundespolizisten veranlassten die Sicherung der Videoaufnahmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 44-Jährigen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell