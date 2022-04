Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Müssen. Unbekannte schlagen 35-Jährigen.

Lippe (ots)

Am frühen Morgen des Ostersonntags (17. April 2022) befuhr ein 35-jähriger Mann aus Lage mit seinem Fahrrad die Landwehrstraße. Als er sich gegen 1 Uhr auf Höhe der Bushaltestelle am Rewe-Markt befand, traf er auf drei unbekannte Männer, die sich dort aufhielten. Unvermittelt schlug mindestens einer der Männer auf den Radfahrer ein. Als er am Boden lag, bekam er noch Tritte ab. Der Lagenser trug Verletzungen davon, die später behandelt werden mussten. Die drei unbekannten Schläger stiegen in einen PKW und fuhren davon. Die Täter sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt sein. Einer hatte dunkelblondes, kurzes Haar. Möglicherweise sind die drei Männer oder ein Fahrzeug zuvor an der Haltestelle aufgefallen. Hinweise zur Identität der Schläger bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter 05222/98180.

