Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbrecher finden keine Beute.

Lippe (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich über die Osterfeiertage (14. - 19. April 2022) gewaltsam Zugang zu den Büroräumen einer Firma in der Pottenhauser Straße. Die Täter hebelten eine Tür auf und suchten in den Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Gefunden haben sie offenbar nichts, so dass sie ohne Beute von dannen zogen. Ihre Hinweise zu dem Einbruch richten Sie bitte unter 05231/6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell