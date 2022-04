Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erstmeldung Verkehrsunfall A7

Fulda (ots)

Fulda. Am Donnerstag (14.04.), gegen 8.30 Uhr, kam es auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Fulda Mitte und Fulda Nord, in Fahrtrichtung Nord, zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Lkw beteiligt war. Nach ersten Erkenntnissen ist dieser im Einfahrtsbereich einer Baustelle umgekippt. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Nord ist derzeit voll gesperrt.

Wir berichten nach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell