Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 18. Februar 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ungelöst" berichtet von einem Raubüberfall in Schöppenstedt

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und das Polizeikommissariat Wolfenbüttel kündigen für Mittwoch, 23.02.2022, ab 20:15 Uhr, eine Fernsehveröffentlichung zum Raubüberfall auf einen Discounter in Schöppenstedt vom 17.12.2020 an. Damals hatte ein bislang unbekannter Täter drei Mitarbeiterinnen des Discounters mit einem Hammer bedroht und sie so zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Im Anschluss war der Täter mit dem Auto einer Mitarbeiterin geflüchtet. Dieses Auto ist später in der Ortschaft Schöningen aufgefunden worden. Hierzu wird im ZDF in der Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" der beschriebene Fall nochmals vorgestellt. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und die Polizei Wolfenbüttel hoffen auf Hinweise zur Tat und zum Täter durch die Zuschauer. Die Polizei Wolfenbüttel ist auch an diesem Abend unter 05331 / 933-0 zu erreichen.

Um eine Veröffentlichung des Termins in Ihren Medien wird gebeten.

Ursprungsmeldung vom 18.12.2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/4794752

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell