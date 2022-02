Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 17.02.2022:

Peine (ots)

Einsatzlagen im Zusammenhang mit dem Sturmgeschehen im Bereich Peine

Gegen 10:15 Uhr sind Teile der Flachdacheindeckung der Grundschule Rosenthal/ Schwicheldt gelöst worden und drohten herabzustürzen. Die Feuerwehr sicherte die beschädigte Fläche, währenddessen waren teile der "Pechschwarte" für den Verkehr gesperrt.

Um 12:45 Uhr stürzte an der "Köchinger Straße" in Vechelde ein Baum auf ein geparktes Auto. Es entsatnd Sachschaden von rund 5000 Euro.

Gegen 11:00 Uhr ist die Ampelanlage an der "Peiner Straße/ Moorbeerenweg" in Stederdorf durch Sturmböen in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Ampel für Linksabbieger ist verdreht worden und war nicht mehr sichtbar.

Am Ascherslebener Kreisel mussten Polizisten gegen 13:30 Uhr ein Verkehrszeichen richten, dass durch den Sturm in die Fahrbahn ragte.

