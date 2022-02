Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 17. Februar 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: PKW Diebstahl

Dienstag, 15.02.2022, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 16.02.2022, 05:20 Uhr

Zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh entwendeten unbekannte Täter einen in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Wolfenbüttel auf einem Parkplatz abgestellten PKW, Ford Mondeo. Der Wert des schwarzen Ford wird mit rund 13000 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Beim Einkauf bestohlen

Dienstag, 15.02.2022, gegen 15:10 Uhr

Am Dienstag, 15.02.2022, gegen 15:10 Uhr, wurde einer 60-jährigen Geschädigten nach dem Bezahlen in einem Einkaufsmarkt in der Straße Am Wasserwerk die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Am Morgen des 16.02.2022 wurde die Geldbörse in einem Mülleimer vor einem Einkaufsmarkt in der Breiten Herzogstraße aufgefunden. Aus der Geldbörse wurde das darin enthaltene Bargeld entwendet. Ausweisdokumente und persönliche Dokumente waren nicht entwendet worden. Der Schaden beträgt rund 100 Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Cramme: Werkzeugdiebstahl

Montag, 14.02.2022, 10:00 Uhr, bis Mittwoch, 16.02.2022, 10:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten vorgefundenes Elektrowerkzeug aus mehreren unverschlossen Nebengebäuden eines Hauses im Leinder Weg in Cramme. Zur Beute gehören Kettensägen, Akkuschrauber, Heckenscheren und Bohrmaschinen. Der Wert der Werkzeuge wird mit zirka 1000 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell