POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 16. Februar 2022:

Wolfenbüttel: Vandalismus in den städtischen Parkhäusern

Bereits seit längerer Zeit kommt es in den Parkhäusern am Rosenwall, im Löwentor und an der Parkpalette Karlstraße zu erheblichen Schäden durch Vandalismus. Hierbei handelt es sich nicht nur um Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien und Beschädigung von Türen und Inventar. Hinzu kommen erhebliche Verunreinigungen durch das achtlose Wegwerfen von Müll, aber auch Verschmutzungen durch Urin. Weiterhin wurde festgestellt, dass Unbekannte das Dach des Parkhauses Löwentor, Schulwall, betreten hatten und dort befindliche Steine auf Nachbardächer geworfen hatten. Beim Betreten der Dächer herrscht zudem eine erhebliche Gefahr durch ein mögliches Einbrechen und anschließendem Absturz. Der bislang entstandene Gesamtschaden beträgt mehr als 40000 Euro. Hinzu kommen die Kosten für die zeitaufwendige Reinigung und Instandsetzung durch vermehrten Personaleinsatz. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich darauf hin, dass ein Aufenthalt im Parkhaus nur im Zusammenhang mit einem Parkvorgang gestattet ist. Es wurden verschiedene Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung eingeleitet. Die Polizei Wolfenbüttel wird die Örtlichkeiten verstärkt überwachen. Hinweise zu den möglichen Verursachern nimmt die Polizei unter 05331 / 933-0 entgegen.

