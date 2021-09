Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfälle in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - Am Donnerstag, 09.09.2021, gegen 18:50 Uhr, parkte eine 36jähriger Fahrerin eines Opel Zafira aus Bad Hersfeld in der abschüssigen Straße Am Hainberg ab. Mangels ausreichenden Anziehens der Handbremse kam das Fahrzeug ins Rollen, kollidierte mit einer Straßenlaterne und mit einem dort abgestellten Pkw. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 8800 Euro.

Bad Hersfeld - In der Zeit vom 07.09.2021, 08:00 - 09.09.2021, 17:20 Uhr, parkte ein 36jähriger Fahrer eines VW Passat aus Bad Hersfeld auf dem Pendler-Parkplatz des Bahnhofes in der Heinrich-Börner-Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte seinen Pkw und entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Quelle: Geschäftszimmer der PST Bad Hersfeld Veröffentlicht: Braun, PHK - Führungs- und Lagedienst PP OH

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell