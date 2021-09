Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. HEF

Unfall bei Rückwärtsfahren

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (08.09.), gegen 18:50 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Lkw-Fahrer (Sattelzug mit Auflieger) aus Hannover rückwärts den Bereich der Tankanlage in der Rudolf-Diesel-Straße. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, stieß mit der linken Fahrzeugseite gegen Stützpfeiler der Überdachung, riss diverse Schilder vom Stützpfeiler ab und fuhr die Luftsäule um. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld - Am Dienstag (07.09.), gegen 16:50 Uhr, befuhren ein 51-jähriger Fahrer eines Mitsubishi aus Rotenburg, eine 22-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta aus Felsberg, ein 45-jähriger Fahrer eines Ford Fusion aus Rotenburg und eine 21-jährige Fahrerin eines VW Golf aus Alheim die B 27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Friedlos. Circa 700 Meter vor Friedlos musste der Fahrer des Mitsubishi aus Rotenburg verkehrsbedingt halten, alle Nachfolgenden erkannten dies zu spät und fuhren auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 12.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

2. VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach - Am Mittwoch (08.09.), gegen 17 Uhr, parkte ein 51-jähriger Pkw-Fahrer seinen Ford Focus in der Straße "Hinter dem Spittel" auf einem öffentlichen Parkplatz. Als er am Donnerstag gegen 8 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses an der hinteren Stoßstange auf der rechten Seite beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Pkw gestoßen und hatte diesen beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Ford Focus entstand Sachschaden von 1.000 EUR. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Schotten - Am Donnerstag (09.09.) parkte eine 33-jährige Pkw-Fahrerin ihren Skoda Rapid in der Frankfurter Straße in Höhe der Hausnummer 15 am rechten Fahrbahnrand. Als sie gegen 18.45 Uhr wieder zu ihrem Skoda kam, stellte sie fest, dass dieser an der linken Fahrzeugseite im Heckbereich beschädigt wurde. Offensichtlich befuhr ein anderes Fahrzeug die Frankfurter Straße und stieß beim Vorbeifahren gegen die linke Fahrzeugecke von dem Skoda. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Skoda entstand Sachschaden von 5.000 EUR. Hinweise zu dem Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710 oder 06044-989090.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell