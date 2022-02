Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 16. Februar 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: Autofahrer ohne Führerschein und alkoholisiert unterwegs

Dienstag, 15.02.2022, gegen 20:30 Uhr

Ein 30-jähriger Autofahrer beschäftigte die Polizei in Schöppenstedt am Dienstag gleich mehrfach. Gegen 20:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei einen 30-jährigen Autofahrer in Schöppenstedt, Neue Straße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei dem Fahrer fest. Weiterhin war der Fahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Fahrer zudem die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach. Eine Blutprobenentnahme sowie die Einleitung mehrerer Ermittlungsverfahren waren die Folge.

