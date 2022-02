Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 15. Februar 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Sickte: Diebstahl aus Rohbauten

Freitag, 11.02.2022, bis Montag, 14.02.2022

Unbekannte Täter gelangten am vergangenen Wochenende in Sickte in drei Häuser die sich im Rohbau befinden. Aus den Häusern wurde Kupferkabel entwendet. Zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Betroffen waren Häuser in den Straßen Im Meerwinkel sowie Kaiserkamp. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Einbruch in Einkaufsmarkt

Sonntag, 13.02.2022, bis Montag, 14.02.2022

In der Zeit zwischen Sonntag und Montag gelangten unbekannte Täter über das Dach in die Räumlichkeiten eines Einkaufmarktes in der Straße Am Wasserwerk in Wolfenbüttel. Im Inneren versuchten die Unbekannten in weitere Räume zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, zum entstandenen Schaden können keine Angaben gemacht werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schöppenstedt: alkoholisierter Mann verletzt einen Polizeibeamten

Monntag, 14.02.2022, gegen 21:45 Uhr

Im Rahmen eines anderen Einsatzes in Schöppenstedt, Markt, griff am Montagabend ein 30-jähriger alkoholisierter Mann die eingesetzten Polizeibeamten an. Er bedrohte sie zunächst mit einer Glasscherbe und leistete bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen erheblichen Widerstand. Hierbei verletzte er einen der eingesetzten Beamten leicht am Arm. Der 30-Jährige wurde in das Polizeigewahrsam zur Ausnüchterung gebracht, verschiedene Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell