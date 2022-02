Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 16.02.2022:

Peine (ots)

Schwerverletzter E-Scooter Fahrer

Am 16.02. kollidierte gegen kurz nach 09:00 Uhr auf der "Triftstraße" in Vöhrum ein E-Scooter Fahrer mit einem PKW. Der 68-jährige Fahrer eines Opels fuhr in Richtung "Kirchvordener Straße" als aus der "Hofmannsthalstraße" kommend ein E-Scooter Fahrer dessen Vorfahrt missachtete. Auf der Kreuzung kam es dann zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Der Rollerfahrer wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in die MHH eingeliefert. Lebensgefahr bestand nicht.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell