Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person - Ergänzung zu Erstmeldung vom 13.04.2022

Lauterbach (ots)

Am 13.04.22, um 19:16 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Lautertal auf der L 3140 zwischen Dirlammen und Lauterbach ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Antrifttal befuhr mit seinem Kastenwagen die L 3140 in Richtung Lauterbach. Auf gerader Strecke kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und schleuderte in die Böschung. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Vor Ort waren die Feuerwehr Lauterbach, ein Notarzt, Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber, Streifen der Polizeistation Lauterbach sowie ein Unfallgutachter eingesetzt. Der Streckenabschnitt war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen in beide Richtungen bis 22:05 Uhr voll gesperrt.

gefertigt: Eick, PHK - Polizeistation Lauterbach

i.A. BRAUN, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell