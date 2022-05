Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Gestürzter Motorradfahrer per Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Am Freitag, 27.05.2022, ist ein auf der L 157 zwischen Birkendorf und Ühlingen gestürzter Motorradfahrer per Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt worden. Gegen 13:20 Uhr war der 44-jährige nach einem Überholvorgang von der Straße abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. Hierbei zog er sich eine Rückenverletzung zu. Während das Motorrad nicht mehr fahrbereit war, entstanden an Leitplanke und einem Leitpfosten kaum Sachschäden. Der Gesamtschaden liegt bei rund 2000 Euro.

