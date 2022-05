Polizei Bochum

POL-BO: Bochumer (27) nach Unfall schwer verletzt

Bochum (ots)

Ein 27-jähriger Bochumer ist am frühen Samstagmorgen, 28. Mai, bei einem Unfall in der Bochumer Innenstadt schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 27-Jährige gegen 05.50 Uhr mit einem E-Scooter auf der Brückstraße in Richtung Dorstener Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 56 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und stürzte auf die Fahrbahn.

Ein Rettungswagen brachte den Bochumer zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Aufgrund deutlicher Alkoholisierung wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 27-Jährigen wurde sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

