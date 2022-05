Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Graffiti in Tiefgarage in der Schulthaißstraße (16./17.05.2022)

Konstanz (ots)

Unbekannte Sprayer haben im Zeitraum von Montagabend, 21 Uhr, bis Dienstagmorgen, 7.30 Uhr, in einer Tiefgarage und einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schulthaißstraße mehrere Graffitis an die Wände gesprüht. Die Unbekannten verschafften sich vermutlich durch das offenstehende Rolltor Zutritt und beschmierten die Wände mit gelber, blauer und pinkfarbener Sprühfarbe. Die Höhe des verursachten Schadens ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Sprayer nimmt das Polizeirevier Konstanz, unter der Tel. 07531 995-0, entgegen.

