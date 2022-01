Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ohne Führerschein auf der Autobahn unterwegs gewesen

BAB 4, Nieder Seifersdorf (ots)

Am 24. Januar 2022 hielt die Bundespolizei einen auf der Bundesautobahn 4 fahrenden polnischen Kleintransporter auf dem Pendlerparkplatz Nieder Seifersdorf an. Der 24-jährige Pole wies sich mit seinem gültigen polnischen Personalausweis aus. Auf die Frage nach seinem Führerschein gab der Mann an, dass er diesen Zuhause vergessen habe. Im gleichen Atemzug teilte er den Beamten mit, dass seine Frau ihm auch kein Foto bzw. eine Kopie des Scheines senden könne, da diese nicht daheim ist. Es wäre seiner Frau ohnehin schwergefallen, irgendetwas von dem fehlenden Dokument zu fotografieren oder zu kopieren. Schließlich ergab die Abfrage bei den polnischen Behörden, dass ihm aktuell kein Führerschein ausgestellt ist. Nach Vorhalt gab der Pole zu, dass ihm dieser durch die polnische Polizei abgenommen wurde. Die Ermittlungen hat das Autobahnpolizeirevier Bautzen übernommen.

