POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Rollerdiebstahl (17.05.2022)

Bohlingen (ots) - Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Auto auf der Straße "Auf der Höhe" aufgebrochen. Der Unbekannte schlug die linke hintere Seitenscheibe eines schwarzen Fiat Pandas ein und gelangte so in den Innenraum des Wagens. Dort erbeutete der Dieb aus einem im Handschuhfach liegenden Geldbeutel mehrere hundert Euro Bargeld. ...

mehr