Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bohlingen, Lkr. Konstanz) Auto aufgebrochen und Bargeld gestohlen (18.05.2022)

Bohlingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Auto auf der Straße "Auf der Höhe" aufgebrochen. Der Unbekannte schlug die linke hintere Seitenscheibe eines schwarzen Fiat Pandas ein und gelangte so in den Innenraum des Wagens. Dort erbeutete der Dieb aus einem im Handschuhfach liegenden Geldbeutel mehrere hundert Euro Bargeld. Am Auto verursachte der Dieb ebenfalls Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Personen, die im Zeitraum von Mitternacht bis 6 Uhr morgens Verdächtiges im Bereich der Straße "Auf der Höhe" bemerkt haben, oder sonst Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell