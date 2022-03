POL-ME: Radfahrerin angefahren: Autofahrer flüchtet - Ratingen - 2203069

Polizei Mettmann

Am späten Donnerstagabend (10. März 2022) hat ein bislang noch unbekannter Autofahrer in Ratingen-Lintorf eine Radfahrerin angefahren und leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 22:40 Uhr war eine 47-jährige Ratingerin mit ihrem Fahrrad über den Radfahrschutzstreifen der Straße "Am Löken" in Richtung der Speestraße gefahren. Hierbei fuhr ihr ein bislang noch unbekannter Autofahrer hinterher. Als die Radfahrerin die Straßenseite wechselte, gab der Autofahrer laut Zeugenangaben plötzlich Gas und überholte die Frau, wobei er mit seinem Wagen mit dem Hinterrad der Radlerin kollidierte.

Dadurch wurde die Radfahrerin zu Boden gestoßen und leicht verletzt. Ein Rettungswagen wurde dennoch vorsorglich gerufen - in diesem wurde die Frau dann vor Ort behandelt: sie musste nicht mit ins Krankenhaus fahren. Das Hinterrad ihres Fahrrads war erheblich beschädigt - insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf eine Summe von rund 500 Euro.

Unterdessen war der Autofahrer von der Unfallstelle geflüchtet. Der Mann soll mit einem grauen Ford Focus Kombi mit Münchener Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Die Polizei hat zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet - eines wegen einer fahrlässigen Körperverletzung und eines wegen einer Verkehrsunfallflucht.

Ferner bittet die Polizei um Zeugenhinweise und fragt:

Wer hat am Donnerstagabend (10. März 2022) den Unfall an der Straße "Am Löken" beobachtet oder kann Angaben zu dem flüchtigen Autofahrer tätigen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

