POL-ME: Brand in Einfamilienhaus - die Polizei ermittelt - Heiligenhaus - 2203066

Wie die Feuerwehr Heiligenhaus bereits in eigener Pressemitteilung berichtete (siehe ots-Mitteilung 05/2022 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116231/5165810), kam es am Dienstagmittag (08. März 2022) zu einem Brandausbruch in einem Einfamilienreihenhaus am Odenwaldweg in Heiligenhaus. Glücklicherweise wurden bei dem stark vom Brand betroffenen Haus keinerlei Personen verletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Das war geschehen:

Gegen 13:00 Uhr wurde die Feuerwehr Heiligenhaus über einen Brandausbruch in einem Reiheneckhaus an der Einmündung Harzstraße / Odenwaldweg im Stadtteil Oberilp informiert. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass starker Rauch aus dem Erd- sowie dem Obergeschoss des Hauses drang. Mit weiteren Unterstützungskräften umliegender Feuerwehrwachen konnte der Brand schließlich in einer Zwischendecke des Hauses lokalisiert und erfolgreich gelöscht werden.

Da während der Löscharbeiten ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Häuser nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden die Anwohner evakuiert. Glücklicherweise wurden keinerlei Personen durch den Brand verletzt und auch ein Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden.

Der Besitzer des Hauses gab gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, dass er den Kamin genutzt habe, um diverse Holzgegenstände zu verbrennen. Hierbei sei es zu dem Brandausbruch gekommen.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Brandursache ein. Die Brandexperten der Kriminalpolizei gehen nach einer ersten Tatortbegutachtung von keiner strafbaren Handlung aus. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

