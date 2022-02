Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim

Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Fahrzeugführer verursacht hohen Sachschaden an Leitplanke und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Dienstagmittag gegen 14:15 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die B 45 in Fahrtrichtung Meckesheim und kam aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidiert mit der dort befindlichen Leitplanke. Der Verursacher, der durch die Kollision eine 14 m lange Beschädigung an der Leitplanke verursacht hatte, entfernte sich ohne den Verkehrsunfall zu melden von der Unfallstelle. Der an der Leitplanke entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000,- EUR geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Telefonnummer 06223 9254-0, in Verbindung zu setzen. Aufgrund der Abdrucktiefe der im Grünstreifen hinterlassenen Reifenspuren geht die Polizei derzeit davon aus, dass es sich bei dem Unfallverursacher um den Fahrer eines Lkws handelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell