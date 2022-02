Polizeipräsidium Mannheim

BAB 6: Pkw-Fahrerin kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mehrmals mit Betonschutzwand - Pressemitteilung Nr. 2

Am Dienstagmittag kam es gegen 13 Uhr auf der BAB 6 auf Höhe des Autobahnkreuzes Viernheim zu einem Verkehrsunfall. Eine 49-Jährige befuhr mit ihrem Toyota die Autobahn in Fahrtrichtung Heilbronn den mittleren der drei Fahrstreifen, bevor sie aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam und frontal mit der dort verlaufenden Schutzwand kollidierte. Die Fahrzeugführerin geriet durch die Kollision mit ihrem Pkw ins Schleudern und prallte ein weiteres Mal an die Betonwand, nun mit dem Fahrzeugheck. Das Fahrzeug der Alleinbeteiligten kam zuletzt zwischen dem rechten und dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Die 49-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Der Toyota war infolge der hohen Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt worden. Über die Höhe des Sachschadens ist derzeit nichts bekannt.

