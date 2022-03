Polizei Mettmann

POL-ME: 36-Jähriger in Obdachlosenunterkunft beraubt - Ratingen - 2203063

Mettmann (ots)

Am späten Mittwochabend (09. März 2022) wurde ein 36-jähriger Ratinger von einem Unbekannten in seiner Unterkunft an der Straße Niederbeckweg in Ratingen beraubt. Der Täter flüchtete unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 23:00 Uhr informierte ein 36-jähriger Ratinger die Polizei, nachdem er von einem unbekannten Mann im Zimmer einer Obdachlosenunterkunft an der Straße Niederbeckweg in Ratingen-West beraubt worden war. Der Ratinger gab an, dass ein Mann sein Zimmer betreten und mit einem Schlagring bewaffnet die Herausgabe von Bargeld gefordert habe. Der 36-Jährige übergab ihm einige Euro mit denen der Tatverdächtige anschließend aus der Unterkunft in unbekannte Richtung flüchtete.

Der Geschädigte kann den Räuber folgendermaßen beschreiben:

- circa 180 -185 cm groß - circa 30 - 35 Jahre alt - sehr kurze, braune Haare - osteuropäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einem Kapuzenpullover mit kariertem Muster im Brust- und Schulterbereich

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung ein. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

