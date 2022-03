Polizei Mettmann

POL-ME: Geparkten Opel Corsa mutwillig zerkratzt - Mettmann - 2203062

Mettmann (ots)

Zu nicht genau bekannter Zeit, zwischen dem Dienstagabend des 08.03., 21.00 Uhr, und dem Mittwochabend des 09.03.2022, 20.45 Uhr, wurde im Bereich der Kreisstadt Mettmann ein lila- / auberginefarbener PKW Opel Corsa mit Mettmanner Kennzeichen (ME-) von einem oder mehreren bislang noch unbekannten Tätern mutwillig zerkratzt und dabei erheblich beschädigt.

Genauso unbestimmt, wie die genaue Tatzeit, ist leider auch der genauere Tatort, denn der beschädigte Opel war im angegebenen Tatzeitraum sowohl auf der Saarstraße, als auch auf der Straße In der Lust in Mettmann für mehrere Stunden ordnungsgemäß geparkt. Erst danach wurde der geschätzte Karosserie- und Lackschaden in Höhe von 2.000,- Euro eher zufällig an der hinteren Beifahrerseite festgestellt. Hier waren mit spitzem Gegenstand zwei große, verfassungswidrige Symbole in den Lack des Wagens gekratzt worden.

Bisher liegen der Mettmanner Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des oder der noch unbekannten Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Fahrzeug sowie weitere polizeiliche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise zur Klärung der Straftat sowie zur Identifizierung des oder der Täter, nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

Hinweis:

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir mit unserer Pressemitteilung / ots 2203045 vom 07.03.2022 ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5164495 ) von einer ähnlichen Tat, die sich allerdings auf der Stübbenhauser Straße in Mettmann ereignete. Konkrete Hinweise auf Tatzusammenhänge sind bisher nicht bekannt, aber auch nicht auszuschließen. In beiden Fällen ist eine auf die unterschiedlichen Fahrzeughalter bezogene Motivation des oder der Täter nicht erkennbar.

