POL-ME: Geparktes Mercedes Coupé mutwillig zerkratzt - Mettmann - 2203045

Mettmann (ots)

Am Sonntag, dem 06.03.2022, in der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 13.20 Uhr, wurde ein schwarzer PKW Mercedes CL500, der an der Stübbenhauser Straße in Mettmann in Höhe der Häuser 62 bis 64 ordnungsgemäß parkte, von einem oder mehreren bislang noch unbekannten Straftätern mit spitzem Gegenstand mutwillig zerkratzt und dabei erheblich beschädigt. Beleidigende Schriftzüge und verbotene Symbole, die das Coupé rundherum beschädigen, bedeuten einen geschätzten Karosserie- und Lackschaden in Höhe von etwa 7.000,- Euro.

Bisher liegen der Mettmanner Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des oder der Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Fahrzeug sowie weitere polizeiliche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise zur Klärung der Straftat sowie zur Identifizierung des oder der Täter, nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

