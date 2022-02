Polizei Gütersloh

POL-GT: Tödlicher Arbeitsunfall im Produktionswerk Am Hüttenbrink

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Die Polizei Gütersloh wurden am Montagabend (21.02., 22.10 Uhr) über einen tödlichen Arbeitsunfall in einem Produktionswerk eines Küchenherstellers an der Straße Am Hüttenbrink informiert.

Bei Reparaturarbeiten auf der Ladefläche eines Sattelaufliegers wurde ein 66-jähriger Mitarbeiter tödlich verletzt, als sich dort gelagerte Wand- und Deckenelemente lösten und den Mann aus Rheda-Wiedenbrück erfassten.

Die Polizei Gütersloh hat Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache eingeleitet. Zudem wurde das Amt für Arbeitsschutz der Bezirksregierung Detmold eingeschaltet und prüft nun die Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell