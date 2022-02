Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf dem Grenzweg - Pedelecfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bereits am frühen Freitagnachmittag (18.02., 14.10 Uhr) ereignete sich auf dem Grenzweg ein Verkehrsunfall zwischen einer 54-jährigen Renault-Fahrerin und einem 59-jährigen Pedelecfahrer, welcher hierbei verletzt wurde.

Zuvor befuhren beide Verkehrsteilnehmer den Grenzweg in Richtung Marienfelder Straße. Etwa in Höhe der Einmündung Kramersweg befindet sich eine Fahrbahnverengung. Aufgrund der dortigen Verkehrssituation musste die Renault-Fahrerin zunächst halten und in der Folge zurücksetzen, damit der Verkehr weiter fließen konnte. Hinter dem Pkw der 54-jährigen Gütersloherin befand sich der Pedelecfahrer. Beim Rückwärtssetzen kollidierte die Renault-Fahrerin mit dem Fahrrad des 59-jährigen Mannes aus Herzebrock-Clarholz, der anschließend stürzte.

Der eingesetzte Rettungsdienst transportierte den 59-Jährigen nach ersten Maßnahmen zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Hospital. Die Verletzung war schwer, aber nicht lebensgefährlich.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell