FW Ratingen: Marathon für die Einsatzkräfte

Ratingen

Die starken Niederschläge von gestern sorgen weiterhin dafür, dass durch die Nacht und schon den ganzen Tag über Kräfte der Feuerwehr Ratingen im Einsatz sind. Seit 0.00 Uhr wurden 89 Einsatzstellen abgearbeitet.

Insgesamt wurden seit Mittwochmorgen 121 Einsätze abgeschlossen. Obwohl alle Standorte im Einsatz sind, gibt es weiterhin offene Einsätze, die noch von Kräften bedient werden müssen.

Einsatzschwerpunkte sind in Tiefenbroich der Bereich Kleine Dörnen, in Ratingen West am Seeufer, in Ratingen Mitte die Cromforder Allee sowie weitere im Stadtgebiet verteilte Einsatzstellen.

Vollgelaufene Keller können nur nacheinander ausgepumpt werden, da sonst die Kanalisation überlastet wird. Am Regenrückhaltebecken konnte durch das Tiefbauamt die Pumpstation wieder in Betrieb gesetzt.

