Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Folgemeldung: Starkregenereignis beschert Einsätze in Ratingen - Feuerwehr im Einsatz

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Ratingen (ots)

Das Starkregenereignis beschäftigt die Feuerwehr Ratingen weiterhin auf dem gesamten Stadtgebiet. Derzeit sind zwei Einsastzschwerpunkte. In Ratiungen West und Tiefenbroich sind die Kapazitäten der Fließgewässer Schwarzbach, Sandbach, Haarbach seit 19:00 Uhr erschöpft. Hierdurch kann die Kanalisation nicht entlastet werden. Aufgrund des stark steigenden Pegel des Schwarzbaches lief Wasser in ein Trafohäuschen der Pumpstation Regenrückhaltebecken Niederbecksweg. Die Stadtwerke Ratingen mussten die Anlage stromlos schaltete. Durch diese unabdingbare Maßnahme liefen ca. 150 Keller voll. Der Pegel des Schwarzbaches ist unverändert hoch. Derzeit wird versucht die Pumpstation wieder in Betrieb zu setzen. Die Flüchtlingsunterkunft Niederbecksweg mit ca. 27 Bewohnern musste geräumt werden, sie konnten in einer anderen Unterkunft untergebracht werden.

Ein weiterer Einsatzschwerpunkt entwickelt sich in Ratingen Tiefenbroich entlang des Angerbaches. Im Bereich Angermunder Weg läuft die Anger seit längerer Zeit über. Eine Vielzahl von Häusern im Bereich Angermunder Weg, Kleine und Große Dörnen sind Keller überflutet worden. Das Eingreifen der Feuerwehr ist auch hier nicht möglich, da große Wassermassen nachlaufen und die Kanalisation kein Wasser aufnehmen kann. Der Wasserstand der Anger muss hier erst sinken um erfolgreich Maßnahmen durchführen zu können. In Lintorf hat sich der Dickelsbach an der Tiefenbroicher Str. Hülsenbergweg gestaut die Straße sowie einen Parkplatz und eine anliegemdes Haus geflutet. Der Straßenverkehr war hier zeiweise erheblich gestört da ein Befahren der Straße nicht möglich war. Im Bereich der Rehecke hat ein kleiner Bachlauf den ca. 1.000m² großen Lagerkeller anliegenden Firma ca. 1m Hoch mit Wasser geflutet.

Die Kräfte der Feuerwehr Ratingen werden derzeit reduziert um für die Folgetage ausgeruhte Kräfte zur Verfügung zu haben. Derzeit sind noch ca. 45 offene Einsatzstellen im Stadtgebiet.

Wir bitte hier um etwas Geduld, sobald der Wasserstand gesunken ist wird die Feuerwehr dort tätig werden und die Bewohner unterstützen.

Im Einsatz waren alle verfügbaren Kräfte der Feuerwehr Ratingen. (Schneiders)

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell