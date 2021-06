Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mehrfach gesuchter Straftäter verhaftet

Offenburg (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern Morgen am Bahnhof in Offenburg einen vierfach gesuchten Straftäter verhaftet. Der 32-jährige deutsche Staatsangehörige wurde am Bahnhof in Offenburg angetroffen. Bei einer Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann vier Haftbefehle wegen Erschleichen von Leistungen bestehen. Ein benachrichtigter Freund konnte die Geldstrafe bezahlen. Nach der Zahlung konnte der 32-jährige die Dienstelle wieder verlassen.

