Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Feueralarm am Hauptbahnhof in Leipzig ausgelöst

Leipzig (ots)

Um zu erfahren, wie schnell die Feuerwehr im Falle einer Alarmauslösung am Hauptbahnhof in Leipzig ist, hat ein 44-Jähriger am Samstag einen Feueralarm in der Westhalle ausgelöst. Mit der Anfahrtszeit von sieben Minuten war er nach eigenen Angaben sehr zufrieden und zeigte sich wenig einsichtig, als ihn die Beamten die Strafbarkeit seines Handelns und mögliche Gefährdung für andere erläuterten.

Gegen den, wegen ähnlicher Delikte bereits polizeibekannten Mann leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen ein. Darüber hinaus muss er damit rechnen, die Kosten des Feuerwehreinsatzes zahlen zu müssen. Erst letzte Woche hatte der wohnsitzlose Mann ein Kennzeichen an einem Dienstfahrzeug entwendet und später völlig zerbeult zurückgebracht.

