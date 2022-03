Polizei Mettmann

POL-ME: Lagerfeuer verursacht Böschungsbrand am Rheinufer - Monheim - 2203043

Mettmann (ots)

Sehr wahrscheinlich ausgelöst durch ein illegales Lagerfeuer, kam es am frühen Samstagabend des 05.03.2022, gegen 17.00 Uhr, am Rheinufer im Bereich Ödstein (Rheinkilometer 709,3) in Monheim am Rhein, zu einem Böschungsbrand. Ein aufmerksamer Zeuge hatte das Feuer beim Joggen im Uferbereich bemerkt und sofort Feuerwehr und Polizei alarmiert.

Die Monheimer Feuerwehr konnte den Brand daraufhin sehr schnell löschen und damit eine weitere Ausbreitung erfolgreich verhindern. Dennoch wurde die Vegetation auf einer Länge von rund 50 Metern und einer Breite von etwa zwei Metern zerstört. Der entstandene Sachschaden kann nicht beziffert werden.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen ein. Bisher liegen ihr aber noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des oder der Verursacher vor. Sachdienliche Hinweise zur Identität des oder der Brandverursacher, wie auch zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen allgemein, die in einem Zusammenhang mit dem Feuer stehen könnten, nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

