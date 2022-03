Polizei Mettmann

POL-ME: Dank aufmerksamer Zeugen - Polizei stellt Wohnungseinbrecher - Ratingen - 2203038

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei Ratingen am frühen Sonntagmorgen (06. März 2022) auf der Beethovenstraße in Ratingen vier Wohnungseinbrecher auf frischer Tat stellen konnten. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und nahm die Täter vorläufig fest.

Das war geschehen:

Gegen 05:00 Uhr wurden Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Beethovenstraße in Ratingen durch laute Geräusche aus dem Schlaf geweckt. Ein 53-Jähriger stellte fest, dass mehrere Personen das Haus verließen und in ein graues Fahrzeug einstiegen, welches vor dem Gebäude abgestellt war. Der Ratinger informierte folgerichtig die Polizei, welche schnell am Einsatzort erschien und in einem grauen Mercedes Benz mit laufendem Motor zwei Pärchen im Alter von 17 - 31 Jahren feststellten.

An einer Wohnungstür in der dritten Etage des Mehrfamilienhauses konnten die Beamten frische Hebelspuren erkennen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen gelang es den Tatverdächtigen jedoch nicht, die Wohnungstür des 32-jährigen Inhabers gewaltsam zu öffnen. Die aus Bonn beziehungsweise Wesseling stammenden männlichen Tatverdächtigen im Alter von 17 und 31 Jahren sowie die aus Bonn stammenden weiblichen Tatverdächtigen im Alter von 22 und 23 Jahren wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Mettmann gebracht. Bei einer Durchsuchung des Mercedes Benz fanden die Beamten im Fond des Fahrzeuges Aufbruchwerkzeug und stellten dieses sowie den Mercedes Benz zur Beweissicherung sicher.

Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen des versuchten Einbruchdiebstahls ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Im Anschluss an erste kriminalpolizeiliche Maßnahmen wurde das Quartett aufgrund nicht vorliegender Haftgründe auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entlassen. Die Ermittlungen zur Klärung der Tatumstände dauern weiterhin an.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell