POL-ME: Trio beraubt Taxifahrer - die Polizei ermittelt - Velbert - 2203036

Mettmann (ots)

Am späten Freitagabend (04. März 2022) raubten drei Fahrgäste einem 54-jährigen Taxifahrer auf der Kirchstraße in Velbert seine Geldbörse. Das Trio floh anschließend unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 23:45 Uhr wurde ein 54-jähriger Taxifahrer am Hauptbahnhof Wuppertal mit einer Fahrt nach Velbert beauftragt. Im Einmündungsbereich Freiheitsstraße / Döpperstraße in Wuppertal stiegen drei junge Fahrgäste in das Taxi ein und gaben an, zur Kirchstraße in Velbert gefahren werden zu wollen.

Gegen 23:55 Uhr an der Kirchstraße in Tönisheide angekommen, stieg das Trio aus. Als einer der Fahrgäste zunächst vorgab, die Fahrtkosten zu begleichen, riss ein weiterer Mitfahrer - nach Angaben des Taxifahrers - plötzlich die Fahrertür auf und entwendete die Geldbörse des 54-Jährigen. Die übrigen Fahrgäste griffen hierbei den Fahrer an und verletzten ihn leicht am Arm.

Anschließend floh der Tatverdächtige mit der Tatbeute in Richtung Beethovenstraße während die zwei anderen Täter sich fußläufig in Richtung Kuhlendahler Straße entfernten.

Der 54-Jährige informierte folgerichtig unmittelbar die Polizei, welche die circa 20-25 Jahre alten Männer von schlanker Statur und mit westeuropäischen Erscheinungsbild im Umfeld nicht mehr antreffen konnten.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen eines vollendeten Raubdeliktes ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

