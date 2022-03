POL-ME: Polizei nimmt Exhibitionisten fest - Monheim am Rhein - 2203034

Polizei Mettmann

Polizei nimmt Exhibitionisten fest - Monheim am Rhein - 2203034

Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei in Monheim am Freitagmorgen (4. März 2022) einen 41-jährigen Exhibitionisten festnehmen. Der Mann hatte sich bereits in der Vergangenheit mehrfach vor jugendlichen Mädchen in Monheim entblößt.

Das war geschehen:

Eine 15-jährige Monheimerin erkannte gegen 7.40 Uhr in der Buslinie 788 jenen Mann wieder, der sich bereits im Januar vor ihr entblößt und sexuelle Handlungen an sich selbst durchgeführt hatte. Am selben Tag belästigte der Mann auf ähnliche Art und Weise auch eine 17-Jährige in der Buslinie 788. Wir berichteten über die Vorfälle in einer Pressemitteilung (s. Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5121184).

Am heutigen Freitag entblößte sich der Mann vor der 15-Jährigen erneut und führte wieder sexuelle Handlungen an sich selbst durch. Die Jugendliche informierte ihre Eltern, die umgehend den Notruf wählten und die Polizei über den Vorfall in Kenntnis setzten. Der Vater des Mädchens verfolgte den Bus und wartete ab, bis der Tatverdächtige ausgestiegen war. Die hinzugezogenen Beamtinnen und Beamten konnten den Mann, einen 41-jährigen Monheimer, am Rathausplatz in Monheim festnehmen. Die Ermittlungen dauern an, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

