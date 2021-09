Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: Osnabrücker Zoll organisierte einen Malwettbewerb für den guten Zweck; Gewinner erhielten Familienjahreskarten für den Zoo in Osnabrück

Im Rahmen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie wollte das Hauptzollamt Osnabrück anlässlich des Weltkindertages am 20. September 2021 den Beschäftigten und deren Kindern eine kleine Anerkennung für die außergewöhnlichen Belastungen in der Corona-Pandemie in ihren Familien zukommen lassen. Hierzu wurde ein Malwettbewerb für Kinder zum Themenkreis "Tierbilder" veranstaltet. Bis zum 15. September hatten die kleinen Künstler Zeit, ihre kreativen Tierbilder auf Papier zu bringen.

Zu gewinnen gab es drei Familienjahreskarten für den Zoo in Osnabrück. Die vom Hauptzollamt Osnabrück erworbenen Karten brachte der Zoopräsident Dr.E.h. Fritz Brickwedde persönlich vorbei. Bei der anschließenden offiziellen Ziehung zog Herr Dr. Möller, Leiter des Hauptzollamts, die drei glücklichen Gewinner. Für alle anderen Teilnehmer gab es noch eine kleine Überraschung.

Herr Dr.E.h. Brickwedde bedankte sich für diese Form von Unterstützung und gab den Anwesenden noch einen kurzen Überblick über die weiteren Projekte beim Zoo in Osnabrück. Herr Dr. Möller wies in diesem Zusammenhang noch mal darauf hin, dass das Hauptzollamt als zertifizierter familienfreundlicher Arbeitgeber in der Region Osnabrück eine große Verantwortung für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat.

