POL-ME: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und der Kreispolizeibehörde Mettmann: Mutmaßliches Tötungsdelikt in Gruiten - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest - Haan - 2203032

Polizei Mettmann

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und der Kreispolizeibehörde Mettmann: Mutmaßliches Tötungsdelikt in Gruiten - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest - Haan - 2203032

Mettmann (ots)

Am Freitagvormittag (4. März 2022) wurde die Polizei gegen 11:20 Uhr telefonisch über ein mutmaßliches Tötungsdelikt in Haan informiert. Die Polizei sandte daraufhin umgehend Einsatzkräfte an die angegebene Adresse in Gruiten.

Dort fanden die Beamten in dem Haus des Ehepaares die leblose 67-jährige Bewohnerin. Ebenfalls alarmierte Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. In dem Haus traf die Polizei auch auf den 68-jährigen Ehemann des Opfers, der als dringend Tatverdächtiger festgenommen wurde. Die Polizei hat eine Mordkommission unter der Leitung des Polizeipräsidiums Düsseldorf eingerichtet und den dringend tatverdächtigen Ehemann des Opfers festgenommen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes eingeleitet.

Die Hintergründe zu dem möglichen Tötungsdelikt sind derzeit Gegenstand der weiterhin andauernden Ermittlungen. Aus ermittlungstaktischen Gründen können Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit noch keine weiteren Angaben zu dem mutmaßlichen Tötungsdelikt tätigen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell