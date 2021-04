Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht, Radfahrer leicht verletzt

Emsdetten (ots)

An der Kreuzung Krumme Straße/Lange Straße/Eschstraße ist es am Freitagabend (23.04.21) gegen 20.20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der 27-jährige Radfahrer aus Emsdetten fuhr mit seinem E-Bike auf der Krummen Straße in Richtung Eschstraße. An der Einmündung Lange Straße kam ein weißer Opel Corsa von links aus der Langen Straße und bog nach links in die Eschstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Radfahrers. Der 27-Jährige bremste ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Es kam zu keiner Kollision der beiden Fahrzeuge. Der weiße Corsa setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Hinweise auf den flüchtigen Opel Corsa nimmt die Polizei in Emsdetten entgegen unter der Telefonnummer 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell