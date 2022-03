Polizei Mettmann

POL-ME: Auffahrunfall am Kreisverkehr - Monheim am Rhein - 2203039

Mettmann (ots)

Vier Leichtverletzte und rund 25.000 Euro Gesamtschaden hat ein Auffahrunfall am Samstagmittag (5. März 2022) in Monheim gefordert. Ein Mercedes-Fahrer aus Köln hat einen am Kreisverkehr Baumberger Chaussee/ Sandstraße verkehrsbedingt wartendenden Nissan übersehen und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall kam es schließlich zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.

Das war geschehen:

Ersten Erkenntnissen zufolge übersah der Mercedes-Fahrer gegen 12.50 Uhr einen vor ihm am Kreisverkehr Baumberger Chaussee/ Sandstraße wartenden Nissan. Der 59-jährige Mercedes-Fahrer gab an, durch die tief stehende Sonne geblendet worden zu sein, weshalb er nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte. Er fuhr auf das Heck eines Nissan auf, der wiederum durch den Aufprall auf einen vor ihm wartenden Kia geschoben wurde. Der Kia wurde daraufhin auf einen ebenfalls vor ihm wartenden Toyota geschoben. Der Fahrer des Nissan sowie zwei seiner Beifahrerinnen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Ebenso leicht verletzt wurde die Beifahrerin des Kia. An allen vier Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

