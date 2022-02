Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220207 - 0135 Frankfurt-Seckbach: Mann bedroht Ex-Partnerin - Festnahme

Frankfurt (ots)

(ne) Gestern Abend konnte die Polizei einen 35-jährigen Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelmshöher Straße festnehmen. Der Mann bedrohte zuvor seine Ex-Partnerin.

Gegen 20:30 Uhr drohte der 35-Jährige seiner 27 Jahre alten ehemaligen Lebensgefährtin per Telefon, ihr etwas antun zu wollen. Wenig später erschien der Mann an der Wohnanschrift seiner Ex. Per Notruf wurde die Polizei verständigt. Da der 35-Jährige ein Messer bei sich gehabt haben soll, kamen mehrere Streifen und durchsuchten umgehend das Haus nach dem 35-Jährigen. Letztlich konnte der Mann in einer Wohnung des Hauses bei seinem Bekannten aufgefunden und festgenommen werden. Das angebliche Messer war zwar nicht auffindbar, jedoch stellten die Beamten eine erhebliche Alkoholisierung bei dem 35-Jährigen fest. In der Vergangenheit kam es bereits zu gewalttätigen Angriffen seitens des Mannes gegen die 27-Jährige. Der 35-Jährige kam daher in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums.

