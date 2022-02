Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220206 - 0134 Frankfurt-Bockenheim: Renitenter Mann festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Am Sonntag, den 06. Februar 2022, gegen 2:25 Uhr, kam es an der Kreuzung Voltastraße / Kreuznacher Straße zu einem Polizeieinsatz nachdem Zeugen zunächst eine sich anbahnende Auseinandersetzung zwischen mehrere Personen gemeldet hatten. Ein 28-jähriger Mann, der sich vor Ort renitent zeigte, wurde in der Folge von Polizeibeamten festgenommen.

Eine alarmierte Streife des 13. Reviers traf bei der Ankunft in der Voltstraße zunächst auf eine Gruppe von mehreren Personen. Unvermittelt rannte aus dieser eine Frau aus unbekannten Gründen in Richtung der Streife und wurde zunächst durch einen Beamten zurückgehalten. Ein 28-jähriger Mann nahm dies offenbar zum Anlass, um den Beamten unvermittelt körperlich anzugreifen. Ein Faustschlag des Mannes konnte von ihm abgeblockt werden. Mit der Unterstützung von weiteren eintreffenden Beamten gelang es schließlich, dem aggressiven Mann Handfesseln anzulegen und ihn festzunehmen. Währenddessen äußerte dieser mehrere Beleidigungen wie "Hurensöhne", "Bastarde", "Missgeburten" und "Nazis" in Richtung der Beamten, die sich auch weiter über die anschließenden polizeilichen Maßnahmen und darüber hinaus erstrecken sollten. Als sich der Mann später wieder auf freien Fuß befand, suchte dieser erneut das 13. Polizeirevier auf, um lautstark weitere Beleidigungen auszusprechen. Gegen den 28-jährigen Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell