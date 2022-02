Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220206 - 0131 Frankfurt-Sossenheim: Verkehrsunfallflucht - Fahrer und Mitfahrer flüchten - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht vom Samstag (05. Februar 2022) auf Sonntag kam es in Sossenheim zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Ein 29-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Insgesamt fünf Personen sollen nach dem Unfall zu Fuß geflüchtet sein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein mit vier Personen besetzter Peugeot gegen 23:40 Uhr auf der Westerbachstraße von Rödelheim kommend in Fahrtrichtung Sossenheim unterwegs. In Höhe der Hausnummer 141 kollidierte das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache mit einem in gleicher Richtung fahrenden Opel, der mit zwei Personen besetzt war. Durch den Zusammenstoß kam der Opel nach links ab und prallte auf zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw der Marke Mercedes. Beide Fahrzeuge kamen schließlich zum Stillstand. Anschließend sollen der bislang unbekannte Fahrer des Peugeot sowie drei unbekannte Mitfahrer zu Fuß in Richtung Wilhelm-Fay-Straße geflüchtet sein. Der ebenfalls unbekannte Fahrer des verunfallten Opel konnte von Zeugen nicht wahrgenommen werden, muss sich aber ebenso nach dem Unfall unerlaubt entfernt haben. Lediglich der schwer verletzte Beifahrer, 29 Jahre alt, verblieb am Unfallort und kam später zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. An den am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Sowohl der Peugeot als auch der Opel waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt und sichergestellt.

Bei den geflüchteten Personen soll es sich um dunkel gekleidete Männer gehandelt haben. Die Ermittlungen zur Unfallursache und dem genauen Unfallhergang dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen und / oder zu den geflüchteten Fahrern bzw. Mitfahrern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 -11700 zu melden.

