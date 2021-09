Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Landkreis Konstanz) Rollerfahrt mit fast 3 Promille verhindert (25.09.2021)

Samstag (ots)

Zu einem Einsatz mit einem Betrunkenen ist die Polizei am Samstagabend gegen 2 Uhr in die Poststraße gerufen worden. Ein 33-jähriger Mann versuchte mit etwa drei Promille auf seinen Roller zu steigen, um nach Hause zu fahren. Passanten hinderten ihn vorerst daran und riefen die Polizei. Die eingetroffene Polizeistreife wies den alkoholisierten Mann an den Roller stehen zu lassen. Daraufhin beleidigte der 33-Jährige die Polizeibeamten, schubste einen der Beamten von sich und wehrte sich anschließend mit Tritten gegen die Festnahmehandlung der Polizisten. Die Streifenbesatzung nahm den Mann mit zur Gewahrsam auf das Revier.

