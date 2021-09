Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Landkreis Konstanz) Von der Fahrbahn abgekommen. (26.09.2021)

Moos (ots)

In einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen ist am Sonntag gegen 2 Uhr ein BMW-Fahrer auf der Landesstraße 193. Ein 24-Jähriger fuhr mit einem BMW auf der Schienerbergstraße, als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Nach mehreren Metern durch den Wald kippte das Auto auf die Seite und kam so zum Stehen. Der 24-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht, seine 20-jährige Beifahrerin zog sich keine Verletzungen zu. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

