POL-KN: (Reichenau, Lkrs. Konstanz) Von der Sonne geblendet und Unfall verursacht (24.09.2021)

Reichenau (ots)

Eine schwer und eine leicht verletzte Radfahrerin sowie rund 2.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend gegen 18.45 Uhr auf der Kindlebildstraße ereignet hat. Ein 53-jähriger Nissan-Fahrer war in Richtung Reichenau unterwegs und wollte auf den Einfädelungsstreifen zur B33 rechts abbiegen. Hierzu musste er den rot markierten und gekennzeichneten Radweg queren, den in diesem Moment zwei Radfahrerinnen im Alter von 50 und 56 Jahren befuhren. Nach Angaben des Autofahrers war er durch die tief stehende Sonne geblendet worden und habe die radfahrenden Frauen nicht gesehen. Vom Rettungsdienst wurden die beiden Verletzten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

